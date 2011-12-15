Tayfur Havutçu istediği an takımın başında

T24 - 'Şike' davasında tahliye olan Havutçu, Stoke City maçını Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izledi. Demirören, Havutçu'nun takımın başına geçeceği tarihi kendisinin belirleyeceğini söyledi.



Futbolda şike davasında tutuklu bulunduğu cezaevinden iki gün önce tahliye edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.



Havutçu, eşi Neslihan Havutçu ile bugün yurt dışından dönen Demirören'in Anadoluhisarı'nda bulunan evine gitti., bir süre görüşen ikili daha sonra evin önündeki basın mensuplarına açıklama yaptı.



Havutçu'nun önümüzdeki hafta genel bir açıklama yapacağını belirten Demirören, ''Bütün arkadaşlarımız dışarıda ve çok mutluyuz... Başından da söylediğimiz gibi takımımızın hocasıdır, bunu konuşmaya gerek yok. Ben başkan olarak bir ay evvel de açıkladım... Bunu sormanıza da gerek yok. Sadece hocamızın biraz dinlenmesi lazım o kadar. O da ne kadar sürer kendisi karar verecek. İnşallah çabuk geri döner'' ifadelerini kullandı.



Tayfur Havutçu ise başkan Demirören'i ziyarete geldiklerini, Stoke City maçını da birlikte başkanın evinde izlemeye karar verdiklerini belirterek, ''Özgürlüğümüze kavuştuğumuz için mutluyuz. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar için basın toplantısı yapacağımızı söylemiştim'' diye konuştu.



Demirören ve Havutçu açıklama yaparken eşleri Revna Demirören ve Neslihan Havutçu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da yanlarında yer aldı.

Düren: Hocamız Havutçu



Bu arada konuyla ilgili bir açıklama da 3-1 kazanılan maç sonrası Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren'den geldi:



"Aynı şeyi tekrarlamakta fayda var. Tayfur hoca bizim teknik direktörümüzdür. Şu anda zor bir dönemden geçiyor. Kendisini toparlaması lazım. Kendisine gelmesi lazım. Ailesiyle evinde süre geçirmesi lazım. Bunu insanların çok doğal ihtiyaçları olarak görmek lazım. Bu süre sonunda hoca ne düşünüyorsa nasıl bir karar alacaksa bunu saygıyla karşılayacağız ve birlikte Beşiktaş için en doğrusunu yapmaya çalışacağız.



Vekaleten yürütüyor olsa da Carlos hoca başarılı bir grafikte devam ediyor. Şu anda Beşiktaş'ın bir hoca problemi yok. Kimin ne zaman göreve geleceği konusunda sorular yöneltiyorsunuz. Şu anda Carlos vekaleten yönetiyor, hocamız Tayfur Havutçudur. Ne zaman isterse takımın başına gelir. Bundan sonraki günlerde netleşir.''



Düren, Carvalhal'ın Tayfur Havutçu'nun yardımcısı olması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı sorusuna ise, ''O kadar güzel takımımız var ki herkes bu takımın başında olmak ister'' diye yanıt verdi.



Mete Düren, Tayfur Havutçu'nun geleceğiyle ilgili kararı sonrası, yönetim kurulu olarak değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Taraftardan mesaj



Öte yandan Stoke City maçında tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş lehine tezahüratlar yaptı.



Kapalı tribünde her maçta yer alan ve bu üçlünün fotoğrafının bulunduğu 'Sizinleyiz' yazılı dev pankart, bu kez 'Yuvanıza hoş geldiniz' yazısıyla asıldı.



Ayrıca kapalı tribünde 'Özgürlük güzel şey' yazılı pankart da dikkati çekti.