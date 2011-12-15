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Spor

Tayfur Havutçu istediği an takımın başında

'Şike' davasında tahliye olan Havutçu, Stoke City maçını Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören...

15 Aralık 2011 02:00

T24 - 'Şike' davasında tahliye olan Havutçu, Stoke City maçını Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte izledi. Demirören, Havutçu'nun takımın başına geçeceği tarihi kendisinin belirleyeceğini söyledi.

Beşiktaş - Stoke City maçında,  Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş için pankart açıldı.

Futbolda şike davasında tutuklu bulunduğu cezaevinden iki gün önce tahliye edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.

Havutçu, eşi Neslihan Havutçu ile bugün yurt dışından dönen Demirören'in Anadoluhisarı'nda bulunan evine gitti., bir süre görüşen ikili daha sonra evin önündeki basın mensuplarına açıklama yaptı.

Havutçu'nun önümüzdeki hafta genel bir açıklama yapacağını belirten Demirören, ''Bütün arkadaşlarımız dışarıda ve çok mutluyuz... Başından da söylediğimiz gibi takımımızın hocasıdır, bunu konuşmaya gerek yok. Ben başkan olarak bir ay evvel de açıkladım... Bunu sormanıza da gerek yok. Sadece hocamızın biraz dinlenmesi lazım o kadar. O da ne kadar sürer kendisi karar verecek. İnşallah çabuk geri döner'' ifadelerini kullandı.

Tayfur Havutçu ise başkan Demirören'i ziyarete geldiklerini, Stoke City maçını da birlikte başkanın evinde izlemeye karar verdiklerini belirterek, ''Özgürlüğümüze kavuştuğumuz için mutluyuz. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar için basın toplantısı yapacağımızı söylemiştim'' diye konuştu.

Demirören ve Havutçu açıklama yaparken eşleri Revna Demirören ve Neslihan Havutçu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da yanlarında yer aldı. 


Taraftardan mesaj var 

Öte yandan Stoke City maçında tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş lehine tezahüratlar yaptı.

Kapalı tribünde her maçta yer alan ve bu üçlünün fotoğrafının bulunduğu 'Sizinleyiz' yazılı dev pankart, bu kez 'Yuvanıza hoş geldiniz' yazısıyla asıldı.

Ayrıca kapalı tribünde 'Özgürlük güzel şey' yazılı pankart da dikkati çekti.


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