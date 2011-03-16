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Spor

TAYFUR HAVUTÇU 410 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA  İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 13:28

-TAYFUR HAVUTÇU 410 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA  İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Beşiktaş'ta Bernd Schuster'in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu, 19 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçıyla tam 410 gün sonra takımın başında sahaya çıkacak. Daha önce yine görevinden ayrılan Jean Tigana ve hastalığı nedeniyle bir hafta takımın başında bulunamayan Mustafa Denizli dönemlerinde sahaya tek sorumlu olarak çıkan Havutçu, uzun bir aradan sonra yeniden takımın başında yer alacak. Fransız teknik adam Tigana'nın ayrılmasından sonra 19 Mayıs 2007'de Ankaraspor, 25 Mayıs 2007'de de Kayserispor maçlarında takımı yöneten Havutçu, geçen sezon da Mustafa Denizli'nin operasyon geçirmesinin ardından 5 Şubat 2010'da Gençlerbirliği maçında takımın başına geçmişti. Beşiktaş, Havutçu'nun teknik sorumlu olarak çıktığı 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'ini ise kaybetmişti. Havutçu yönetiminde 2007'de evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, deplasmanda Kayserispor'a ise 3-0 yenilmişti. Beşiktaş, geçen sezon İstanbul'da Havutçu yönetiminde çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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