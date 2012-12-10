Tayfun Talipoğlu hastaneye kaldırıldı

Program yapmak için Isparta'ya gelirken Burdur'da yol kenarındaki köylülerin sattığı mantardan yiyen Talipoğlu ve 3 arkadaşı, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon programında ekrana gelecek “Her Yer Anadolu, Tayfun Talipoğlu” programı için Isparta'ya gelen Talipoğlu ve arkadaşları, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisinde köylülerin mantar sattığını görerek durdu.

Burada haber yaptığı köylülerin ikram ettiği mantardan yiyen ve Isparta'ya gelerek bir otele yerleşen Talipoğlu ve ekibindeki Niyazi Mamış, Gökhan Bacak ve Çağatay Esentur, mide bulantısı şikayetiyle Isparta Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede “gıda zehirlenmesi” teşhisi konulan ve mideleri yıkanan Talipoğlu ve arkadaşları, kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Talipoğlu ve ekibinin yarın sabaha kadar hastanede tutulacağı öğrenildi.

'Habere giderken, haber olduk'

Hastanede AA muhabirine açıklama yapan Talipoğlu, yeni dönemde gösterilecek program için 2-3 haftadır yollarda olduklarını belirterek, Isparta'ya gelirken Burdur'un Elsazı köyünde mantar toplayarak satan köylüleri haber yapmak istediklerini söyledi. Talipoğlu, daha sonra başından geçenleri şöyle özetledi:

“Baktık muhabbet güzel, iş güzel. Biz de zehirli ve zehirsiz mantar konusunda insanları bilinçlendirmek istedik. Mantar satan çocuğa 'mantarın zehirlisini, zehirsizini nasıl ayırt ediyorsunuz' şeklinde sorduk. O da 'Ağabey zehirli ise ben cenaze namazınızı kıldırırım' diye espri yaptı. İkram edilen mantarı yedik, gülüştük sonra arabaya bindik. Karnım ağrıyordu. Ben her zamanki gibi bir şey sandım. Sonra Isparta'ya döndüğümüzde kameraman arkadaşım Gökhan'ın yüzü gözü şişti. Sonra hep beraber hastaneye geldik.”

Hastanede midelerinin yıkandığını ifade eden Talipoğlu, “Şimdi müşahade altındayız. Mantarın zehiri 3 gün vücutta kalabiliyormuş. Hayati tehlikemiz yok. Haber yapmak isterken haber olduk” dedi.