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Spor

Tayfun Korkut 3'üncü maçında da kazanamadı

Leverkusen, sahasında Wolfsburg ile 3-3 berabere kaldı.

03 Nisan 2017 13:02

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 26. haftanın kapanış maçında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg ile 3-3 berabere kaldı.

BayArena'da oynanan ve Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı, 40. dakikada Karim Bellarabi'nin attığı golle Bayer Leverkusen'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 65. dakikada Kevin Volland'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Wolfsburg, 80, 83 ve penaltıdan 87. dakikalarda Mario Gomez ile 3 gol bularak 3-2 öne geçti.

Bayer Leverkusen, bu gollere 89. dakikada Kai Havertz ile cevap verdi ve karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Wolfsburg'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı, ilk yarıda forma giydi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen 32 puanla 11. sırada kalırken, Wolfsburg ise 30 puanla 13. sıraya yükseldi.

Tayfun Korkut yönetiminde ligde 3 karşılaşma oynayan Bayer Leverkusen, 24. haftada Werder Bremen ile 1-1 berabere kalmış, 25. haftada da Hoffenheim'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Günün diğer karşılaşmasında ise Ingolstadt, sahasında Mainz'ı 2-1 mağlup etti.

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