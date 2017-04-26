Tayfun Atay'ın yeni kitabı raflardaki yerini aldı; 'Parti, Cemaat, Tarikat'

Akademisyen - yazar Tayfun Atay'ın son kitabı "Parti, Cemaat, Tarikat", Can Yayınları'ndan çıktı.

Türkiye'nin 2000'lerden itibaren hem yeni bir yüzyıla, hem de yeni bir siyasal rotaya girdiğini ifade eden Atay, yeni kitabında kültür - kimlik - yaşambiçimi bağlamında ve “dinbazlık” kavramını anahtar yaparak çözümlemeye çalışıyor.

Kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

"Türkiye 2000’lerden itibaren hem yeni bir yüzyıla hem de yeni bir siyasal rotaya girdi. Cumhuriyet’in başından beri mevcut olsa da hep kıyıda ve kontrol altında tutulmuş İslamcı siyaset, 2002’de AKP iktidarıyla birlikte 'merkez'e doğru hızla yol almaya başladı. Süreç, onu bugün kelimenin tam anlamıyla egemen parti konumuna getirmiş durumda. Liberal, demokratik ve özgürlükçü vaatlerle başlayan bu yolculuğun giderek bambaşka sularda toplumsal ayrışma, kutuplaşma ve çatışmalara yelken açılmış olarak sürmesi, sadece Türkiye için değil, dünyada da merak ve endişeyle takip edilen bir sorun ve tartışma konusu. Elinizdeki kitap, siyasal İslamın laik/seküler Türkiye’de sürmekte olan bu iktidar seyrini sosyal antropolojik bir süzgeçten geçirme girişimi. Tayfun Atay, söz konusu süreci kültür/kimlik/yaşambiçimi bağlamında ve “dinbazlık” kavramını anahtar yaparak çözümlemeye çalışıyor. Yargılayıcı olmaktan uzak, yapıcı bir eleştirellikle"

Tayfun Atay hakkında...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde fizik antropoloji öğrenimi gördü (1983). Aynı üniversitede paleoantropoloji alanında yüksek lisans yaptı (1986). Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) sosyal antropoloji üzerine ikinci yüksek lisans (1989) derecesini aldı ve doktora (1994) yaptı. 1985-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesindeki Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı'nda da ek görevli öğretim üyesi olarak dersler veriyor.

Diğer eserleri:

Batı'da Bir Nakşî Cemaati - Şeyh Nazım Kıbrısî Örneği (İletişim, 1996);

Din Hayattan Çıkar - Antropolojik Denemeler (İletişim, 2004, 2009, 2011);

Yaşasın Meşhuriyet Çağı: Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri (Epsilon, 2004);

Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (Brian Morris'ten çeviri; İmge, 2004);

Göl ve İnsan: Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür ilişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme (Kalan, 2005);

Türkler Kürtler Kıbrıslılar - İngiltere'de Türkçe Yaşamak (Dipnot, 2006).