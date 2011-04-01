Tavuktu, horoz oldu

T24- İngiltere'deki bir çiftlikte yaşayan tavuk Gertie, önce tüy döktü, sonra ibiği büyüdü ve sonunda Gertie'nin cinsiyeti değişti. Uzman veteriner Marion Ford, depolanmış yemlerde oluşan bir tür mantarın hormon etkisi yaratabileceğini söyledi.











Gertie, Huntington yakınlarında yaşayan Jeanette ve Jim Howard'ın sahip olduğu iki tavuktan biriydi.

Jeanette Howard, her iki tavuğun da kış aylarında daha az yumurtladığını ama bir süre sonra Gertie'nin yumurtlamayı tamamen bıraktığını ve horozlara özgü belirtiler göstermeye başladığını anlatıyor.

Cambridge'de kümes hayvanları konusunda uzman veteriner Marion Ford, depolanmış yemlerde oluşan bir tür mantarın ya da mikotoksinlerin yapay hormon etkisi yaratabileceğini söyledi.

Mikotoksinlerin yarattığı bu tür değişimlerin geri dönüşü olup olmadığı bilinmiyor.

Jeanette Howard, Gertie'nin görünümündeki ve davranışındaki değişikliği, birkaç ay önce, her iki tavuk da tüy dökmeye başladığında farkettiğini belirtiyor.

"Gertie'nin bu durumdan gayet iyi çıktığını düşünüyordum. Önceden çok seyrekti tüyleri; yeni tüyleriyse çok gür çıktı. Ayrıca kilo almış ve çok sağlıklı görünüyordu." diyen Howard, daha sonra Gertie'nin gerdanının belirmeye başladığını, ibiğinin çok daha büyüdüğünü ve belirgin bir hal aldığını, hatta bahçede gezinme şeklinin de değiştiğini anlatıyor.

Ve birkaç gün içinde de Gertie horoz gibi ötmeye başlamış.

Jeanette Howard, "Başta iyi ötemiyordu. Ama güzel bir ilerleme kaydetti ve şimdi gerektiği gibi ötebiliyor." dedi.

Veteriner Marion Ford, BBC'ye verdiği bilgide, tavuklarda cinsiyet değişimine zaman zaman rastlandığını belirtiyor.

Jeanette Howard ise, "Gertie'nin gerçekten cinsiyet değiştirip değiştirmediğinden emin değilim. Ama şu anda her bakımdan bir horoza benziyor." diyor.