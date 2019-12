Tavukta “önce tadı” yanılgısına düşmeyin

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Testik, "Her önüne geleni tüketen köy tavuğu belki daha lezzetli olabilir ancak biz sağlıklı üretimi ön planda tutmalıyız" dedi.



Prof. Dr. Testik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan yaşamında en önemli besin maddelerini oluşturan yumurta ve beyaz et elde edilen tavuk yetiştiriciliğinin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de hızlı büyüme trendi gösterdiğini söyledi.



Bu nedenle tavukçulukta damızlık, kuluçkacılık, yumurta ve etlik piliç üretimi gibi her biri ayrı birer sektör olan çeşitli alanlarda çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Prof. Dr. Testik, tüketimin de buna paralel olarak istenen oranda olmasa da hayli arttığını ifade etti.



Testik, Türkiye'de kişi başına tavuk eti tüketim miktarının yıllık 14-15 kilogram, yumurtanın da yaklaşık 130 adet olduğunu belirterek, "Bu rakam Avrupa ülkelerinde iki katına ulaşıyor. Ancak Türkiye'de tavukçuluk sektörünün çok gelişmiş olması ve bazı tesislerimizde de Avrupa ülkelerinin en yeni teknolojileriyle üretim yapılıyor olması, son derece sevindirici gelişmeler" dedi.



Yem sanayisi, kafes, araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç endüstrisi gibi yan sektörlerle yaklaşık 2 milyon kişinin doğrudan veya dolaylı geçimini sağlayan sektörde üretilen tavuğun doğal ortamda yetişen tavuğa göre daha sağlıklı olduğunu kaydeden Testik, şöyle konuştu:



"Köy tavuğu ile çiftlik tavuğu arasında besin maddeleri bakımından fark yok. Bazı kişiler aradığı lezzeti bulmak için belki de yıllar önce herhangi bir köy veya kendi evinin bahçesinde yetiştirerek yediği tavuğun tadını tatmak için köy tavuğunu tercih edebilir. Beslenirken önüne geleni tüketen köy tavuğu belki daha lezzetli olabilir ancak biz sağlıklı üretimi ön planda tutmalıyız."



Testik, köyler tarafından günlük yumurta ihtiyacının karşılanması ve zaman zaman etinden yararlanılması için yetiştirilen tavukların kontrolsüz beslenmesinden kaynaklanan bazı rahatsızlıklar olabileceği uyarısında da bulundu.



Mikroorganizmalarla bulaşmış birtakım hastalık taşıma olasılığı bulunan köy tavuğunun gıda güvenliği bakımından riskli olduğuna dikkati çeken Testik, "AB'ye üye ülkelerde, tarladan sofraya veya kümesten sofraya kadar olan zincir tercih ediliyor. Türkiye'de bu konuda ciddi çalışmalar var ama tüketicilerin güvenli üretilen gıdaları tüketmeleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.



Yumurtanın rengi



Testik, köy yumurtası ile çiftlik yumurtası arasında protein veya yağ bakımından farklılık olmadığını söyledi.



Her ikisi arasında sadece renk farklılığı olabileceğine dikkati çeken Testik, entegre tesislerde yapılan üretim aşamasında sağlık açısından zararsız bazı maddelerin yeme karıştırılmasıyla da aynı renk tonunun elde edilebileceğini bildirdi.



Testik, etindeki lezzet ve yumurtasındaki renk bakımından kişilerin köy ürünü arzu etmesinin beklenen bir durum olduğunu belirterek, bu beklentinin bugünlerde çalışmalarına başlanan ve yakın bir zamanda yaygınlaşacak organik tavuk yetiştiriciliği yapılan tesislerden karşılanabileceğini kaydetti.