Tavuklara kendi organlarını yem yapıp yediriyorlar!

Tavukçuluk sektörünün büyük bir bölümü, tavukların kafası, tüyleri, bacakları, bağırsakları, kanı ve kullanılmayan iç organlarını “rendering” adı verilen işlemle yem haline getirip, tavuklara yediriyorlar. Sözcü'den Nil Soysal'ın haberine göre, tavuklar, insan tüketimine uygun olmayan kendi organlarını yiyerek besleniyorlar. Tavuk sakatatının yem olarak kullanılmasını yasaklayan karar yürürlüğe girmezse, 'yamyam tavuk' yemeye devam edilecek.

Rendering işlemi; tavukların iç organları, kafaları, tüyleri, bacaklarının kıyılarak, 20 dakika süreyle 133 santigratta işlenmesiyle gerçekleşiyor. Daha sonra bu ürünlerden et unu, et kemik unu, kanatlı unu, tüy unu, kan unu, balık unu, don yağı veya kanatlı yağı gibi ürünler elde ediliyor. Ve bunlar yemle karıştırılarak, tavuklar bunlarla besleniyor.

Bir yıl daha uzatıldı

24 Aralık 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanan ancak uygulamaya 5 yıl sonra konması için ertelenen yasak, 1 Ocak 2016'da bitmesine karşın… Geçen yıl bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2017'ye ertelendi. Bu uygulamaya tavukçuluk sektörünün kendisini hazırlaması için 5 yıl süre verilmişti. Ancak 1 Ocak 2016'da yasaklanması gerekirken, tavukçuluk lobisinin gayretleri sonucu bu yasak 1 yıl daha uzatılıp, Ocak 2017'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Ama şimdi sektör yetkililerinin bu yasağın 5 yıl daha ertelenmesi için büyük bir lobi çalışmasını başlattığı söyleniyor.

AB'de bu yem yasaklandı

Öte yandan, İngiltere'de koyunlardan elde edilen ve scarpie proteini içeren rendering yemlerin, sığırların beslenmesinde kullanılması sonucu sığırlarda süngerimsi beyin hastalığı oluştuğu gözlenmişti. Daha sonra bu hastalık, bu etleri yiyen insanlarda, başka bir forma dönüştü.

Bunun sonucunda da Avrupa Birliği, 1994-95 yıllarında rendering yemlerinin tüketilmesini yasakladı. Avrupa'da olduğu gibi bizde de yasaklandığında, Rendering işlemiyle elde edilen bu tür un ve yağ halindeki yemlerin çimento fabrikalarında enerji olarak kullanılacağı, yağlarının ise kimya sanayiine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Rendering yem nedir?

Et üretimi sırasında ortaya çıkan ve insan gıdası olarak bir değer taşımayan atıklar, rendering tesislerinde işlenerek et-kemik unu ve hayvansal yağa dönüştürülüyor ve yem üretiminde hayvansal protein kaynağı olarak yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

Ancak AB ve İngiltere'de insan sağlığına aykırı olduğu için yasaklandı.

Tavukçuluk sektörü beş yıl daha erteleme istiyor

Tavuklar, kendi kesilen kafalarından, ayaklarından, bağırsaklarından, iç organlarından, tüylerinden ve akan kanlarından yapılan yemleri yiyor. Bu yöntemle yapılan yemler, çok proteinli olduğu için tavuklar kısa sürede gelişiyor. Sektördeki bu tür yem üretimi 1 Ocak 2016'da bitecekti… Ancak tavukçuluk sektörünün baskısıyla 1 yıl daha uzatıldı. Sektör yetkililerinin 5 yıl daha erteleme için lobi yaptıkları da iddia ediliyor.