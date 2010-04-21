Tavuk yemeyin, erkekliğiniz gider!

T24 - Alternatif İklim Zirvesi'nde konuşan Bolivya lideri Morales, "Tavukları kadın hormonuyla dolduruyorlar. Tavuk yiyen erkekler sorunlar yaşıyor" dedi.



130 ülkeden binlerce insan, alternatif iklim zirvesi için Bolivya'da.



Zirvenin açılışını Boliyva lideri Evo Morales yaptı. Konuşmasında Batıya çatan Morales, erkekleri de "Tavuk yemeyin, hem erkekliğinizi hem saçlarını kaybedersiniz" diyerek uyardı.



Açılışta yaptığı konuşmada "ya toprak anaya sahip çıkacağız, ya da kapitalizm ölecek" diyen Bolivya lideri yiyeceklerin doğal olmamasını eleştirirken de şunları kaydetti:





"Tavuklara gelince, tavukları kadın hormonuyla dolduruyorlar. Bu nedenle tavuk yiyen erkekler sorunlar yaşıyorlar. Ayrıca saçları dökülüyor ve kel kalıyorlar"



Ancak Morales'in konuşmasını eleştirenler Avrupa ve ABD'deki tavuk üreticilerinin, uzun yıllar önce hormon kullanmayı bıraktığını belirtiyor. Birçok Batı ülkesi de hormon kullamını yasaklaşmış durumda.



Bolivya'daki, Alternatif İklim Zirvesi için 10 bin kişi buluştu. Zirveye Venezuela ve Brezilya liderlerinin de aralarında olduğu 130 ülkeden temsilci katılıyor.







