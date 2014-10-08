Tavuk gübresinden elektrik enerjisi üretildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde açılan geri dönüşm tesisinde tavuk gübresi ile elektrik enerjisi üretiliyor. Türkiye’de ilk olan tesisin, girişimciler için ciddi bir yatırım imkânı olduğu ifade edildi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yetkili çevre mühendisi Alev Dumlupınar, tesiste saatte 2,5 MW elektrik enerjisi ürettiklerinin altını çizerek, tesisin üretim olarak aynı anda birkaç amacının olduğunu ifade etti. Dumlupınar, "Burası bir piroliz tesisi aynı zamanda; hem atık bertarafı yapmakta hem de yenilenebilir enerji üretmekte. Bu üretimin sonunda elektrik, ısı ve biyoçar yani organik gübre üretimi yapıyoruz" dedi



Çevre ile ilgili yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikleri hatırlatarak özellikle katı organik atık üreterek çevreye kirlilik veren tesislerin ciddi tazminatlar ödeyeceğinin vurgusunu yapan Dumlupınar, şöyle devam etti:

"Bu tesiste lisansımız biyokütleden elektrik üretimi olduğu için biyokütle olan her türlü ham madde ve atığı ve çöplerin organik kısmını burada işleyebiliyoruz. Bizim şu anda atık olarak kullandığımız madde tavuk gübresi, onun dışında kağıt atıkları, ambalaj atıkları işlenebiliyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde imha edilecek sigaranın selülozik bölümünü burada işlemek üzere atık olarak kabul ettik."

‘Ciddi bir yatırım imkanı’

Girişimciler için ciddi bir yatırım imkanı olabileceğini ifade eden Alev Dumlupınar, tesisin Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olduğuna vurgu yaptı. Dumlupınar, "Türkiye'de bu üretim şekli ile bir örneği yok. Tavuk gübresinden biyogaz tesisleri var ancak bu teknoloji ile yani termokimyasal yöntemle piroliz teknolojisiyle tavuk gübresinden elektrik üreten başka bir tesis yok, aynı zamanda Avrupa’da da bir benzer örneği yok. Ayrıca devletin sürdürülebilir kaynaklarla enerji üretimine kw başına ciddi destekleme fiyatları var. Bu sistemle yılda 8000 saat elektrik üretimi yaptığımızı düşünürsek ülkemiz için de önemli olabilecek bir enerji üretim tesisi olduğunu rahatlıkla görürüz" değerlendirmesinde bulundu.