'Tavuk etinde arsenik' iddiasına bakanlıktan açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tavuk etinde arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin, tavuk etinde arsenik kalıntısına rastlandığına ilişkin raporun yayınlanmasıyla üretici firmanın araştırmaya konu ürünü satıştan kaldırıldığını belirterek, “Ülkemizde roxarsone etken maddeli ilaç veya yem katkı maddesi ruhsatlı değildir. Bu ürünlerin ithalat ve satışı yasaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, tavuk etinde arsenik bulunduğuna dair çeşitli haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Önceki gün Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü Dr. Ümit Aktaş, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin nisan ayında yaptığı açıklamayı paylaşarak, “Test edilen tavukların yüzde 50’sinin karaciğerinde inorganik arsenik bulunmaktadır ve bu madde kanserojen kimyasallar arasında en zehirli olanıdır” demişti.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 2011'de yapılan bir araştırmada, roxarsone etken maddeli antikoksidiyal (kanatlılarda hastalığa sebep olan koksidiya cinsi protozoalara karşı etkili olan) ilacın kullanıldığı tavuk etinde arsenik kalıntısına rastlandığı raporlanmıştır. Raporun yayınlanmasıyla üretici firma araştırmaya konu ürünü satıştan kaldırılmıştır. Ülkemizde ise roxarsone etken maddeli ilaç veya yem katkı maddesi ruhsatlı değildir. Bu ürünlerin Türkiye'ye ithalatı söz konusu olmadığı gibi ülkemizde satışı da yasaktır."