Tavşanlı'da maden ocağında göçük: 1 ölü

T24 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i kurtarıldı. Göçükteki işçilerden biri öldü, diğeri kurtarılmaya çalışılıyor.



İlçeye bağlı Yörgüç köyünün Çanacık mevkisinde Mehmet Çinçineoğlu'na ait maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.



Olay sonrası Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye sevk edildi.



Göçük altında kalan 7 işçiden Şaban Bulut, Muzaffer Karaca, Ahmet Faruk Durgun, Hüseyin Zeybek ve Ali Çağlar adlı işçiler kurtarıldı. Göçük altında kaldığı tespit edilen işçiler Süleyman Koç'un yaşamını yitirdiği, Ali Osman Oktay'ın sağ olduğu kaydedildi. Oktay'ın seslenerek ekiplerden yardım istediği ifade edildi.



Göçük altında yaşamını yitirdiği belirlenen Süleyman Koç'un cesedini çıkaran ekipler, kendilerine seslenerek yardım isteyen Ali Osman Oktay'ı kurtarmaya çalışıyor.



Yörgüç Köyü Muhtarı Kadir Çelik, şöyle konuştu:



''Göçüğün 500 metre derinlikte, 2-3 metrelik bölümde oluştuğunu biliyoruz. Bir işçimiz hayatını kaybetti. Diğerinin de seslerini arama kurtarma ekipleri duyuyor. Bu işçimizin kurtarılması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Aynı ocakta 2007 yılında da bir göçük meydana gelmiş ve 1 işçi hayatını kaybetmişti.''





6 yıl önce göçükten sağ çıkarıldı



Söz konusu ocakta 3 ay öncesine kadar çalışan Mehmet Böcekçi (24) koşulların yetersizliğinden bu işi bıraktığını söyledi.



Göçük olacak diye sürekli endişe duyduklarını ve son çare olarak işten ayrıldığını bildiren Böcekçi, ''2004 yılında başka bir maden ocağında göçük altında kaldım. Ancak ekmek parası için bu işe devam ettim. Çoğu yer altı ocağında şartlar iyi değil. Geldiğim noktada katlanamadığım için, ölüm riskini göze alamadığımdan 3 ay önce bu işi bıraktım'' diye konuştu.





Bir hafta önce çalışmaya başlamışlar



Süleyman Koç ile kurtarılması için çalışma yürütülen Ali Osman Oktay'ın, bir hafta önce işe başladığı bildirildi.



Göçükten sağ kurtulan Ahmet Faruk Durgun şunları söyledi: ''Arkadaşlarımız Gediz'den bir hafta önce gelip çalışmaya başlamışlardı. Maalesef birini kaybettik, diğerinin yaşadığını biliyoruz ve inşallah göçükten sağ çıkar. Ocakta güvenlik önlemleri alınıyordu ama yeterli ya da yetersiz, bunu başımızdaki yetkililer biliyor. 20 gün önce müfettiş gelip ocakta inceleme yaptı.



Maaşlarımızı alamadığımız için geçen yıl 31 Aralıkta grev yaptık. İki aylık maaşımızı alamadığımızdan dolayı mahkemede işverene dava açtık ve devam ediyor. Yıl başındaki grevden sonra birçok arkadaşımız işi bıraktı. Ben de bıraktım, ancak başka iş bulamadığım için şubat ayında yeniden işe girdim.'





