Tavşanlı’da asit yüklü tanker devrildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesine asit taşıyan Ayhan Tatar (48) yönetimindeki 06 AS 8349 plakalı tanker, Tavşanlı-Emet karayolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.



Tankerin delinip, asidin kanaldaki suyla karışması sonrası dolayı patlama meydana geldi. Sürücü koltuğunda sıkışan Tatar ise sızan asitten etkilendi.



Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, iş makinesiyle sürücü kabininin tavanını açarak Ayhan Tatar'ı çıkardı. Tatar'ın, asitten etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi ise Tavşanlı 82. Yıl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Bu arada ekili arazilere ve dereye sızan asidin yayılması, Günlüce Belediyesi'nin iş makinesiyle yapılan müdahale sonucu önlendi. Asit bulunan alanların üzeri ise kireçle kapatıldı.



Kurtarma çalışmalarına, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, Elektrik Üretim A.Ş. Termik Santrali ve Emet Bor İşletmesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, Kütahya Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ambulansı katıldı.



(AA)

