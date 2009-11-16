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Yaşam

Tavşanları 'ikoncan' yaptılar

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen tavşan modası festivali ‘Rabbit Festa’ ilginç görüntülere sahne oldu.

16 Kasım 2009 02:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen tavşan modası festivali ‘Rabbit Festa’ ilginç görüntülere sahne oldu.

Bu tavşanlar modanın peşinde zıplıyor

Tavşan modellerin, sahipleri tarafından tasarlanan koleksiyonlarla katıldığı yarışmaya jean tasarımla katılan tavşanlar olduğu gibi saten ya da dantel parçaların ağırlıklı olduğu şık tasarımlarla katılanlar da vardı. Hayvanseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen yarışmayı sekiz bin kişi izledi. İki gün süren yarışma boyunca Yokohama’da bulunan festival alanı şık tavşanları görmek isteyenlerin akınına uğradı.

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