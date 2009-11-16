Tavşanları 'ikoncan' yaptılar

Tavşan modellerin, sahipleri tarafından tasarlanan koleksiyonlarla katıldığı yarışmaya jean tasarımla katılan tavşanlar olduğu gibi saten ya da dantel parçaların ağırlıklı olduğu şık tasarımlarla katılanlar da vardı. Hayvanseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen yarışmayı sekiz bin kişi izledi. İki gün süren yarışma boyunca Yokohama’da bulunan festival alanı şık tavşanları görmek isteyenlerin akınına uğradı.