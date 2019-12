-TAVŞAN YILI BAŞLIYOR ŞANGHAY (A.A) - 02.02.2011 - Çin'de kullanılan geleneksel ay takvimine göre kaplan yılı geride bırakılarak yarın tavşan yılına giriliyor. Çin'in yeni yılı, bu takvime göre 12. ayın 23. gününde başta kıta Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan Çinliler tarafından coşkuyla kutlanıyor. Ülke genelinde birçok alışveriş merkezi ve sokaklar rengarenk süslerle süslenirken, mağazalara akın eden Çinliler evlerini ve işyerlerini süslemek için rengarenk oyuncak tavşan, Çin feneri ve süs eşyaları satan dükkanlara akın ediyor. Çin'in yüzyıllardır en önemli bayramı olarak kabul edilen Çin yeni yılının, içeriği ve kutlama biçimi değişse de Çinlilerin hayat tarzında önemli bir yeri bulunuyor. Ülkenin en görkemli kutlamalarının yapıldığı bayramın 4 bin yıllık bir geçmişe dayandığı belirtiliyor. Bayramın en görkemli günleri, bayramın başladığı geceden ertesi güne kadar havai fişek gösterileri ve atılan çatapatlarla kutlanıyor. Bayramın başladığı gece Çinliler, genelde sabaha kadar uyumayarak yeni yıla uyanık girmeye çalışıyor, ayrıca kötü ruhları kovmak için evlerinin etrafında çatapat ve benzeri maddeleri patlatarak kötü ruhları evlerine yaklaştırmayacaklarına inanıyor. Geleneksel Çin takviminde her yıl on iki sembolik hayvanla tanımlanıyor. Bunlar, fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz şeklinde sıralanıyor. Eskiden Türklerin de kullandığı bu sistem halen Çin, Japonya, Kore gibi birçok Uzakdoğu ülkesinde sembolik de olsa kullanılıyor. Yarın başlayacak tavşan yılında doğanların temel özelliğinin, "nezaket, zariflik ve utangaçlık" olduğu belirtiliyor.