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Tavşan avlarken ağabeyini öldürdü

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'nde, 23 yaşındaki Feyzullah Güneş, ogece tavşan avlarken kazara vurduğu ağabeyi 28 yaşındaki Mehmet Güneş'in ölümüne neden oldu

27 Ağustos 2017 18:52

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü İlçesi\'nde, 23 yaşındaki Feyzullah Güneş, ogece tavşan avlarken kazara vurduğu ağabeyi 28 yaşındaki Mehmet Güneş\'in ölümüne neden oldu. Güneş ve beraberindeki 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün gece Ekinözü\'nün Koç Dağı eteklerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Güneş, kardeşi Feyzullah Güneş ve 2 arkadaşıyla birlikte otomobil farıyla tavşan avına çıktı. Arka koltukta oturan Feyzullah Güneş, tüfeğini camdan çıkarıp tavşana ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada tavşana bakmak için camdan kafasını çıkaran Mehmet Güneş\'in boynuna isabet etti. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Güneş, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Bir hafta önce nişanlanan Feyzullah Güneş ve beraberindeki 2 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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