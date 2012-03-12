TAV'ın yüzde 38'i Fransızların

T24 - TAV'daki yüzde 38 hissenin Fransız ADP'ye 874 milyon dolara satışı için sözleşme imzalandı.

AKfen, TAV'daki yüzde 18 hissesini Fransız ADP'ye 414 milyon dolara satmak için sözleşme imzaladı. Tepe İnşaat'ın yüzde 20 payı da 420 milyon dolara satıldı.

TAV Havalimanları Holding yönetim kurulu 11 kişiden oluşacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener görevlerine devam edecek.

satışıyla birlikte Akfen Holding'in payı yüzde 26'dan yüzde 8'e inecek. Tepe İnşaat'ın payı da yüzde 26'dan yüzde 6'ya inecek.

TAV'da Tepe İnşaat Sanayi Anonim Şirketi'nin yüzde 26.06, Sera Yapı'nın yüzde 4.03 hissesi bulunuyor. Şirketin yüzde 40'ı da halka açık.