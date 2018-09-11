Tavas'ta 23 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Tavas ilçesindeki ormanlıkta kurumaya bırakılan 23 kilo 650 gram esrar ile 543 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavas ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiğini öğrenince dün operasyon düzenledi. İlçeye yakın ormanlıkta Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen ekipler, ormanlıkta arama yaptı. Ekipler, kurumaya bırakılan 23 kilo 650 gram esrar ile 543 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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