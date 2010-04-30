TAV 3 dalda uluslararası ödül aldı

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TAV’dan yapılan açıklamaya göre, Dubai’de gerçekleştirilen Emerging Markets Airport Awards-Gelişen Piyasalar Havalimanı Ödülleri kapsamında TAV Havalimanları "En iyi havalimanı işletmecisi" seçildi. EMAA’da ayrıca TAV Havalimanları Holding’e bağlı olarak işletilen Gürcistan’ın Tiflis Uluslararası Havalimanı, Rusya, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri havalimanlarının yarıştığı kategoride "en iyi" seçildi. Tunus’ta TAV Havalimanları tarafından işletilen Monastir Habib Bourguiba Havalimanı da Afrika havalimanlarını geride bırakarak "en iyi" unvanını aldı.



10 HAVALİMANI İŞLETİYORUZ



TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şöyle devam etti: "Kuruluşumuzun 10. yılını kutladığımız 2010’da Türkiye, Gürcistan, Tunus ve Makedonya’da 10 havalimanı işletiyoruz. İşlettiğimiz havalimanları ile gelişen havacılık endüstrisinin nabzını tutan EMAA’da ‘En iyi havalimanı işletmecisi’ seçilmek bizi gururlandırdı. Ayrıca Gürcistan ve Tunus’ta işlettiğimiz havalimanlarının gelişmekte olan pazarların ‘en iyileri’ olarak seçilmeleri bizim için oldukça önemli. Çünkü TAV Havalimanları olarak gelişmekte olan pazarlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu ödüller, TAV çalışanlarını motive ediyor."



42 MİLYONU AŞKIN YOLCUYU AĞIRLADIK

Şener, TAV Havalimanları olarak elde edilen uluslararası başarılara dikkati çekerek, Türkiye’den sonra Tunus ve Gürcistan havalimanları işletmeleriyle ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Şener, "Geçtiğimiz yıl 42 milyonu aşkın yolcuyu terminallerimizde ağırladık. 2010 yılının ilk çeyreğinde ise işlettiğimiz havalimanlarındaki yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttırmış bulunuyoruz" dedi.