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Dünya

Tauscher: ''Sistem tüm Türkiye'yi ve NATO müttefiklerini koruyacak''  WAHINGTON (A.A)

19 Ekim 2011 10:41

-Tauscher: ''Sistem tüm Türkiye'yi ve NATO müttefiklerini koruyacak''  WAHINGTON (A.A) - 19.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Silahlanmanın Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Ellen Tauscher, NATO füze savunma sisteminin, tüm Türkiye ve tüm NATO müttefiklerini koruyacağını söyledi. Tauscher, Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AN/TPY-2 füze savunma radarına ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini hatırlatarak, böylece Türkiye'nin NATO füze savunma sistemine hayati bir katkı sağladığını kaydetti. Türkiye'nin kararı sayesinde Aegis sisteminin savunabildiği alanın genişlediğini ifade eden Tauscher, radarın yıl sonuna kadar Türkiye topraklarına konuşlandırılacağını bildirdi. Tauscher, Türkiye'ye ek olarak füze savunma sistemi unsurlarının yerleştirilmesi noktasında Romanya, Polonya ve İspanya ile de anlaşma sağlandığını dile getirdi. Ellen Tauscher, bir soru üzerine de radarın yerleştirilmesini kabul ettikleri için Türk hükümeti ve halkına teşekkürlerini ileterek, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyledi. Tauscher, füze savunma sisteminin tüm Türkiye ve tüm NATO müttefiklerini koruyacağını kaydetti. Öte yandan Tauscher, konuşmasında birçok defa füze savunma sisteminin Rusya'ya karşı olmadığının altını çizdi.

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