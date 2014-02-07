Tatvan sahil kesimi buz tuttu!

Aşırı soğuklar nedeniyle Van Gölü’nün Tatvan sahil şeridinde bulunan oturma bankları, çöp kutuları, direkler kalın buzlarla kaplandı. Son 20 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki vatandaşlar geceleri eksi 25 derecelere ulaşan soğukta dışarı çıkamaz oldu.

Gündüzleri ise eksi 8 derece soğuğun yaşandığı Tatvan sahil kesimi yaklaşık 4 gündür yaşanan soğuk hava nedeniyle buz ile kaplandı. Yıllardır ilçede yaşamını sürdüren yöre halkı, Van Gölü suyunun sodalı ve tuzlu olması nedeniyle kolay kolay donmadığını fakat son 20 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı ilçede Van Gölü suyunun bile buz tuttuğunu söyledi.

Yıllarca suyu sodalı olması ve buzları çözmesi nedeniyle buzlu alanların çözülmesinde sıkça kullanılan Vangölü’nü suyunun bile donması şaşkınlık yarattı. Ayrıca donan sahil şeridini görmek için sahile gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.