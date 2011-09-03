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Tatvan'da askeri araca saldırı BİTLİS (A.A)

03 Eylül 2011 16:16

-Tatvan'da askeri araca saldırı BİTLİS (A.A) - 03.09.2011 - Bitlis'in Tatvan ilçesinde nöbetten çıkan askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki Sorgun Kışlası'nda nöbet değişiminden çıkan askerleri taşıyan araca, Tatvan ilçe girişinde silahlı saldırı düzenlendiğini ve 3 askerin yaralandığını söyledi. Saldırının ardından bölgede havadan ve karadan geniş çaplı operasyonların başlatıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Sabah saatlerinde nöbetten çıkan askerlere, Tatvan ilçe girişindeki kavşakta, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiği belirlendi. Olay yerinden araçlarıyla kaçmak isteyen saldırganların bindikleri otomobil de kaza yapıyor. Bunlar aynı yerde bir başka araç durdurarak olay yerinden uzaklaşıyor. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.'' Yılmaz, yaralıların Tatvan Asker Hastanesinde tedavi altına alındığını bildirdi.

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