Tatvan'da askeri hastaneye saldırı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki asker hastanesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği PKK’lı olduğu öne sürülen kişiler olay yerinden kaçtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.30 sıralarında ilçenin Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Asker Hastanesine, PKK’li olduğu öne sürülen kişilerin, bir iş merkezinin çatısından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı vurgulanan açıklamada, hastanenin bahçesindeki nöbet kulübesinde hasar oluştuğu bildirildi. Açıklamada, olay yerinden siyah renkli bir araçla kaçan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.