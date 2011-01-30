-TATLITUĞ, JAMES CAMERON İLE GÖRÜŞMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Ünlü yönetmen James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği ''Sanctum'' filminin galası için Los Angeles'ta bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'ye döndü. Basketbol oynarken ayak bağlarının kopması nedeniyle koltuk değneğiyle Los Angeles'a giden Kıvanç Tatlıtuğ, dönüşte koltuk değnekleri olmadan Frankfurt aktarmalı olarak İstanbul'a geldi. Tatlıtuğ, Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, ''Titanik'' ve ''Avatar'' filmlerinin ünlü yönetmen James Cameron'ın yeni filmi ''Sanctum''un Los Angeles'taki gala gösterimine katıldığını belirterek, ''Sanctum müthiş bir film olmuş. Çok beğendim. Film galasının dışında James Cameron ile 15 dakika özel bir görüşme yaptık. Sohbetimizde ben de projelerimle ilgili kendisine bilgi verdim. Cameron da Türkiye ile ilgili değişik fikirlere sahip olduğunu, Türkiye'de çekim yapmak istediğini anlattı'' dedi. James Cameron'un kendisine bir film teklifinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine Tatlıtuğ, ''Birebir böyle bir teklif olmadı, ama kartlar karşılıklı verildi'' diye konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, bir gazetecinin ''Mısır ve Tunus gibi ülkelerde sevilen bir oyuncusunuz. Bu ülkelerdeki karışıklığı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna '''Büyük üzüntüyle karşılıyorum. Keşke olmasa böyle şeyler. Benim dizilerimi severek izlemeleriyle bu durum tamamen farklı bir durum, üzüntü duydum'' yanıtını verdi. Tatlıtuğ, ABD'ye ayağındaki sakatlık nedeniyle koltuk değnekleriyle gittiğini belirterek, burada ağır bir tedavi gördüğünü, ağırı kesici kullandığını ve koltuk değneklerini attığını söyledi. Türkiye'de de tedavisini devam ettireceğini ifade eden oyuncu Tatlıtuğ, ayağındaki şişlik ve morlukların devam ettiğini sözlerine ekledi.