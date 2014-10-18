Tatlıses’ten yemek tarifli barış

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini sosyal medya adresinden paylaştı. Tatlıses, “Barış sürecini bugüne kadar yağladık, tuzladık, biberledik, pişirdik tam kıvamına getirdik tencerenin dibi yanmadan bırakın da millet olarak ağız tadıyla yiyelim” dedi.

Tatlıses, süreçle ilgili Twitter’da şunları yazdı:

"Bu bir vatandaş İbrahim Tatlı görüşüdür katılırsınız katılmazsınız, kızarsınız kızmasınız bu benim dileğimdir.

Barış sürecini bugüne kadar yağladık, tuzladık, biberledik, pişirdik tam kıvamına getirdik tencerenin dibi yanmadan bırakın da millet olarak ağız tadıyla yiyelim.

Bizim bir tek arzumuz var o da barıştır. Bunu bilmeyecek ne var. İki kere iki dört eder. Yok illaki sekiz eder derseniz yazık edersiniz. Hepimiz o dört fazladan zarar görürüz. Bunca emek boşa gider.

Gelin emeğe saygıyı kaybetmeyelim yazıktır, günahtır."