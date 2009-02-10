Tatlıses'ten Kürtçe albüm

Uludağ'da düzenlenen Whitefest programı öncesi açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses, 15 gün sonra Kürtçe parçaların yer alacağı bir albüm çıkaracağını söyledi.



Tatlıses, “Şemamme parçasını biliyorsunuz. Bunun melodisi anonimdir. Herkesin anlayacağı Kürtçe sözleri yazdım, okudum” dedi.



Üniversite öğrencileri için Uludağ'da düzenenlenen ‘Whitefest’ etkinliği kapsamında İbrahim Tatlıses, Karinna Otel'de konser verdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Tatlıses, kısa süre önce Günay Gazinosu'nda sahneye çıkmadan önce çalışırken yeni bir şarkı yaptığını söyledi. Sözlerini telefona kaydettiğini belirten Tatlıses, bu parça ile yılı kurtardığını söyledi.



Uludağ'daki konserlerinde gençler ile çok güzel vakit geçirdiğini anlatan İbrahim Tatlıses, “Uludağ'da gençlersiz olamıyoruz. İçeride ben şarkı söylemiyorum. Ben ‘A’ diyorum, onlar gerisini getiriyor. Bunlar beni yormuyor. Burada diğer gazinolardaki gibi değilim. Ayrıca benim 30 yaşında şarkım var. Ama burada 25 yaşında gençler bulunuyor. Şarkım 5 yaşındayken daha bu adamlar yoktu. Eserimi ezbere biliyorlar. Bu benim için altın değerinde. Şarkılarım yaşlandıkça benim gibi güzelleşiyor” diye konuştu.



Yeni bir albüm çıkaracağını anlatan Tatlıses, “Anonim bir parça olan ‘Şemamme’ parçasının üzerine herkesin anlayacağı Kürtçe sözleri yazdım, okudum. Çıktığının günün ertesi günü tüm sokaklarda dinleyeceksiniz. Albümde ayrıca Türk Sanat Müziği bile olacak'' dedi.



‘Suskunluğum asaletimdendir’



Kendilerini eleştirenlere ilişkin artık bir şey söylemediğini belirten Tatlıses, “Suskunluğum asaletimdendir. Laflara bakarım `laf' mı diye söyleyene bakarım `adam' mı diye. Çok önemsediğim kişilerde kalmadı artık. Önemsediğim kişiler bana tüy kondurmuyor zaten” diye konuştu.



İbrahim Tatlıses biletleri 75-300 TL arasında satılarak tükenen konserine saat 01.15'te başladı. `Aramam' parçasıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalan İbrahim Tatlıses'in eski ve yeni eserlerine gençler eşlik etti.



