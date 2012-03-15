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Tatlıses’ten Demirel’e sürpriz ziyaret

İbrahim Tatlıses, bugün 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

15 Mart 2012 23:13

 

T24 - Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, tedavisi sırasında kendisini ziyaret eden Süleyman Demirel’e ziyarette bulundu. Demirel, ziyaret sırasında 'meşhur' şapkasını Tatlıses’e hediye etti.
 
Ankara Güniz Sokak’ta yaşayan Demirel’i ziyaret eden Tatlıses, ‘Demirel’in kendisini ziyaret ettiğini ve kendisinin de iade-i ziyarette bulunduğunu’ söyledi.
 
Demirel de "Hepimiz dua ettik ve İbrahim Tatlıses aramıza döndü. Kendisinin yaptığı işler çok önemlidir" diye konuştu.
 
 

Şapkasını hediye etti

 
Ziyaret sırasında Süleyman Demirel kendisiyle özdeşleşmiş olan fötr şapkasını İbrahim Tatlıses'e hediye etti. 

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