-TATLISES'İN OTELİNE ALICI ÇIKMADI İZMİR (A.A) - 07.12.2010 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde icra yoluyla satışa çıkarılan İbrahim Tatlıses'in oteline alıcı çıkmadı. Alınan bilgiye göre, Doğtaş firmasıyla mahkemelik olan İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'ndaki Tatlıses Oteli, Kuşadası İcra Mahkemesi tarafından bugün satışa çıkarıldı. Alıcı çıkmayan 9 milyon 970 bin lira muhammen bedelli otelin 10 gün sonra yeniden satışa çıkarılacağı öğrenildi. Otelin satışının ertelenmesinin ardından İbrahim Tatlıses, ''Bıktım artık, günahım Tatlıses olmak. Artık ticaret yapamıyorum'' dedi. İstanbul polisinin İsrail'de bulunan sisteme bağlanarak gerçekleştirdiği kumar operasyonuna isminin karıştırılmasına da tepki gösteren Tatlıses, savcılığa gidip ifade verdiğini ve olayın kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Tatlıses, şunları kaydetti: ''Kıbrıs'taki otelimi 15 Şubat 2005 tarihinde Cengiz Peker'e devrettim. Aramızda sözleşmemiz var. Tatlıses isminin kullanılmaması için özel madde var. Otel bünyesinde bulunan Tatlıses Casino'nun işletilmesiyle ilgili 20 Kasım 2007 tarihine kadar yazılı sözleşme var. Bu tarihler içinde bir vatandaşın bastırdığı kart, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan birinin çantasından çıkmış. Benim bunda günahım ve suçum ne? Tüm bunları soruşturmayı yürüten savcıya anlattım, belgelerini de verdim.''