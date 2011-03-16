-TATLISES'İN HASTANEYE GETİRİLİŞİ KAMERADA İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastaneye getirilişi güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarında, İbrahim Tatlıses'in getirilişi ve hastane görevlileri eşliğinde sedyeyle koridorlardan geçirilişi görülüyor. Tatlıses'in korumalarının içinde bulunduğu aracın hastaneye önce geldiği dikkati çekerken, kamera kayıtlarında Tatlıses'in vurulduğu araçla hastaneye getirilişi, sedyeyle içeriye götürülüp tedavi altına alınışı yer alıyor. Saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses'in danışmanı Buket Çakıcı'nın tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilişinin de yer aldığı görüntülerde, o sırada hastanede bulunanların telaşlı tavırları dikkati çekiyor.