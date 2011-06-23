-TATLISES'İN DÜŞTÜĞÜ YALANLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrolden geçirildi. Alınan bilgiye göre, tedavi gördüğü Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden çıkarılan Tatlıses, rutin kontrol için Yeditepe Üniversitesi Hastanesine getirildi. Buradaki kontrolün ardından Tatlıses, tekrar merkeze geri götürüldü. Bu arada, Tatlıses'in Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yürüdüğü sırada düştüğü iddialarının ise doğru olmadığı bildirildi.