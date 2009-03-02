Tatlıses'in aldıklarını geri gönderdi

Yıldız Tilbe, "İbo Show"a konuk olmak için Tatlıses'in aldığı beşibir yerde ve kıyafetleri bir çanta içinde getirerek ünlü sanatçıya iade edilmesi için teslim etti.



İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasındaki gerilim sürüyor. Önceki akşam Keops barda sahneye çıkan Tilbe, "İbo Show"a konuk olmak için Tatlıses'in aldığı beşibir yerde ve kıyafetleri bir çanta içinde getirerek ünlü sanatçıya iade edilmesi için teslim etti.



Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta programına konuk olduğu İbrahim Tatlıses ile canlı yayında tartışmış ve programı terk etmişti. Tatlıses'in "Ben onu pezevenklerin elinden kurtardım" açıklamasından sonra da kanal "İbo Show"u yayından kaldırmıştı. Tatlıses ile Tilbe arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Tilbe, önceki akşam Etiler Keops'ta sahneye çıktı. Yanında bir çanta dolusu eşya ve takılarla gelen Tilbe kuliste gazetecilere, "Bunlar bana kendisinin sahnede giymem için verdiği kıyafetler ve bunları sizin huzurunuzda ona gönderiyorum" diyerek 5'i bir yerde altını ve elbileseleri Tatlıses'e iletilmek üzere teslim etti.



Herkes bir gün ölecek



Son günlerde aldığı tehdit telefonları yüzünden savcılığa başvurduğunu söyleyen Tilbe, "Bu ülkede devlet var, savcılığa dilekçe verdim. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam, herkes bir kere ölecek" dedi.



İhtarname çekti



Tatlıses'in şarkılarını okumaması için noter yoluyla ihtarnamede çektiğini söyleyen Tilbe, "Ben bugüne kadar ona şarkılarımı hep verdim ve benim hit şarkılarımla albümü sattı. Ancak ben hiç para almadım ve aldığım tek şey bunlardır, bunlarıda geri iade ediyorum" diye konuştu.



Herkese teşekkür



Hiç ummadığı yerden ve insanlardan destek telefonları aldığını söyleyen Tilbe, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bizzat kanalı arayarak "İbo Show"un yayından kaldırılmasını istediği yönündeki haberlere ise, 'Ben de internette okudum. Emine Erdoğan ve diğerlerine teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.



İşte o eşyalar

Beşibiryerde: 4 bin 328 TL

Harvey Nichols (Kıyafet): 4 bin 494

B. Butik (Elbise): 1.500 TL

Akmerkez Home Store (Elbise) 1.650 TL

Ayakkabı: 650 TL



Yıldız Tilbe, "İbo Show"a konuk olmak için istediği kıyafet ve takıları, bir torba içinde İbrahim Tatlıses'e iletilmesi için görevlilere verdi.



