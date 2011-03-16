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TATLISES'E SALDIRIYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 20:35

-TATLISES'E SALDIRIYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah U'nun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi. 

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