-TATLISES'E SALDIRIYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah U'nun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.