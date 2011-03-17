Tatlıses'e saldırıyı üstelenen TAK sitesi sahte çıktı



T24- Fırat Haber Ajansı'ndaki habere göre, bazı basın organlarının İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyı üstlendiğini öne sürdükleri “Kürdistan Özgürlük Şahinleri(TAK)” kendi adlarına sahte bir site açıldığına dikkat çekerek, suikasti üstlendiklerine ilişkin iddiaları yalanladı.

ANF, İbrahim Tatlıses suikastinin “Kürdistan Özgürlük Şahinleri(TAK)” tarafından üstlenildiğine ilişkin bir haber yayınladı. Habere göre TAK, Türk medyasında İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırıyı üstlendiklerine dair iddiaları yalanlayarak, kendi adlarına sahte bir site açıldığına dikkat çekti. TAK’ın kendi sitesinde yer alan açıklamada, Türk medyasındaki haberlerin asıl faillerin bulunmasının önünü kapatma çabası olduğunu belirtti. TAK açıklamasında özetle şöyle dedi:

“Resmi site adresimizin uzantısını değiştiren bazı tetikçiler önce bizim adımıza İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırıyı üstlendiler ardından da bunun haberini duyurarak olayı saptırmaya, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Sıradan bir internet kullanıcısının bile rahatlıkla fark edeceği bu tür ucuz sanal sahtekarlıklarla asıl faillerinin bulunmasının önünü kapatma çabasına girişmişlerdir. Şu açıkça bilinmelidir ki, bu tür haberlerle AKP'nin bu şekilde yalan ve kirli yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Olayın oluş biçimi ve sonuçları ve içine girilen bu son oyun, İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırının tamamen önceden planlanmış ve gerçekleştirilmiş bir kontrgerilla eylemi olduğunu göstermektedir.”