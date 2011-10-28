-Tatlıses'e saldırıya ilişkin iddianame İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, Tatlıses'in 14 Mart 2011 tarihinde uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcı Akkaş'ın, Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sunacağı öğrenildi.