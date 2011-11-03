-Tatlıses'e saldırının iddianamesi mahkemeye gönderildi İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, Tatlıses'in 14 Mart 2011 tarihinde uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcı Akkaş'ın, Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.