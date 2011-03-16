-TATLISES'E SALDIRI ANI KAMERALARDA İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı anı ve kısa bir süre öncesi de güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Tatlıses'in programının çekildiği plazadan çıkışı ve saldırı anını görüntüleyen güvenlik kamerası kayıtlarında, Tatlıses'in korumaları ve yardımcılarının kapıda beklediği, çıkış için hazırlıklar yapıldığı görülüyor. Binadan Tatlıses'ten önce çıkan asistanı Buket Çakıcı, kapıda bekleyenlerden bir kişiyle kısa bir süre konuştuktan sonra otomobile yöneliyor. Araca binmeden önce de görevlilerle konuşan Çakıcı, arka sol taraftaki koltuğa oturuyor. Bu arada İbrahim Tatlıses binadan çıkıyor, korumasının kapısını açtığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi Tatlıses'i durduruyor. Bu kişilerle fotoğraf çektiren Tatlıses, daha sonra aracının sağ ön koltuğuna oturuyor. Otomobilin kapısının kapanmasının ardından Tatlıses ile fotoğraf çektiren kişiler sevinç gösterileri yaparak buradan ayrılırken, korumalar da arkadaki araca geçiyor. Hareket eden Tatlıses'in aracının Dereboyu Caddesi'ne çıkacağı sırada hızla gelen bir araçtan saldırıda bulunuluyor. Saldırganların aracı hiç durmadan hızla olay yerinden uzaklaşırken, Tatlıses'in aracı da caddeye çıkarak duraklar gibi olduktan yeniden hareket ediyor. Bu arada arkadan gelen ve kısa bir süre duraklayan araçtan inen korumalar da yerdeki boş kovanlardan topladıktan sonra hızla Tatlıses'in aracının ardından gidiyor. Görüntülerin standart güvenlik kamerası kaydı olmadığı, plazanın güvenlik merkezinin önemli konuklar geldiğinde konuklarını manuel olarak izleyip daha ayrıntılı görüntü aldığı öğrenildi. Öte yandan, sağlık durumu ve doktorlarının izin vermesi halinde Buket Çakıcı'nın hastanede bilgisine başvurulacağı bildirildi.