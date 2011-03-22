Tatlıses'e saldıran aracın şoförü itiraf etti

T24- İbrahim Tatlıses’in vurulduğu saldırı aracını kullanan şoför Yunus Ayık "500 bin dolar için yaptık, 350 lira harçlık aldık" dedi. Ayık, saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak'ın “Korkmayın size bir şey olmaz, ben her şeyi ayarladım” dediğini ileri sürdü.



Habertürk’ten Muharrem Çağlar ve Nihat Uludağ’ın haberine göre, Tatlıses’e düzenlenen saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak ile tetikçiyi taşıyan şoför Yunus Ayık, itirafçı olarak polise saldırının tüm detaylarını anlattı.

Uçmak’ın ifadesinde tanımadığını söylediği Ersin Altun’un saldırı öncesinde 15 gün süresince Uçmak’ın evinde yatıp kalktığı ve beraber 3 defa keşfe gittikleri de ortaya çıktı. Saldırıdan sonra 500 bin dolar vaat edilen sürücü ile tetikçinin sadece 350 lira harçlık aldıkları da anlaşıldı.



Her şeyi anlattı



Gebze’de kahvehanede oyun oynarken gözaltına alınan sürücü Ayık, itirafçı olarak saldırının detaylarını polise anlattı. Ayık, ifadesinde Uçmak ile 15 gün önce tanıştığını söyleyerek “Süleyman adlı arkadaşım sayesinde tanıştık. Ailevi sorunlarım olduğu için daveti üzerine Pendik’te kalmaya başladım. Bana, Tatlıses ile olan husumetinden dolayı intikam almak istediğini ve plan yapıp arabasını kurşunlamamızı teklif etti. Biz de Ersin ile birlikte kabul ettik. Abdullah Uçmak, “Korkmayın size bir şey olmaz, ben her şeyi ayarladım” dedi.

Daha önce iki kez olay yerinde keşif yaptıklarını belirten Ayık, olay gecesini şöyle anlattı: 23:00’te evden çıktık. Arabanın ön koltuğu ile arka koltuğu arası Uçmak’ın Kalaşnikof silahını sakladığı çanta vardı. Sağ ön koltuk boştu, Ersin benim arkamda Abdullah Abi ise sağ arka cam kenarında oturuyordu. Nurol Plaza’ya 200 metre kala üst geçidin altında arabayı durdurmamı istedi. Abdsullah Abi, “Ben sizi arayacağım, siz de o zaman harekete geçersiniz” dedi.



Ersin ateş etti



Uçmak otodan inip kameraların olmadığı ancak saldırı yerini tam karşıdan gören kör bir noktada bekledi. Bizi arayıp “Hareketlenme var” diyerek uyardı. Tatlıses’in Mercedes’i hareket edince mecburen hareket etmek zorunda kaldık. Ersin sağ arka camdan ateş açmaya başladı. Mercedes’in önünde hiç durmadan geçip gittik. Ersin ateş ederken araç yürüyordu.