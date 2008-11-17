Tatlıses'e dinleme tuzağı

İbrahim Tatlıses de telekulak mağduru çıktı. Başına gelenleri canlı yayında anlattı ve herkesi uyardı.



İbrahim Tatlıses programında arabasına dinleme cihazı yerleştirildiğini söyledi. Kendi televizyon programında erkekleri uyaran Tatlıses "Siz siz olun, eşinize arabanızı bir saatliğine olsa bile vermeyin. Arabayı verdin. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Ama o gider bir elektronikçiye, arabanızın içine bir telefon yerleştirirse yandınız " dedi.



Arabada dinleme cihazı bulmuş



Ve başına gelen bir olayı şöyle anlattı:

Tatlıses bir süre önce dinlendiğinden kuşkulanmış. Hatta yanında çalışan 3 kişinin kendini dinlediğine nerdeyse eminmiş. Onları kovmaya karar vermiş. Ancak düşününce aklına arabada bir dinleme cihazı olma ihtimali gelmiş. Tatlıses olayın gerisini şöyle anlattı: "Bir yere gönderdim arabayı aradılar ve tavandaki iç lambanın oradan bir telefon çıktı. Şeytanca bir düşünce, hoş değil. Sakın eşinize araba vermeyin. Bunu yapanlar erkekler değil kadınlar..."



Telefon hediye almayın



Arabasındaki bu dinleme cihazını bulduktan sonra Tatlıses iyice işgilenmiş. Artık başkalarından hediye de kabul etmiyor. Bir başka dinleme çeşidini de şöyle anlattı: "Bir tane telefon var. İnternetten indiriyorsun, o telefona yüklüyorsun. Birine hediye ediyorsun, karşı taraf nereden bilecek... Sen o telefon numarasını arıyorsun ama çaldığını karşı taraf duymuyor. Olduğu gibi o ortamda ne varsa dinleniyor ve kaydediliyor. Hoş bir şey mi bu?"

