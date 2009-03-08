Tatlıses'e 5 yıl hapis istemi

Adı skandallarla anılan İbrahim Tatlıses hakkında "Hakaret, basit yaralama, iş ve çalışma hürriyetini ihlal" ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı



Seyrantepe'de inşaat çalışması yapan Çağlar Karamanlı ve Cumhur Ataselim, çalışmalarına engel olduğunu ileri sürdükleri İbrahim Tatlıses'den şikayetçi olunca, Şişli Cumhuriyet Savcılığı yaptığı soruşturma sonunda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında "Hakaret, Basit yaralama, iş ve çalışma hürriyetini ihlalden" 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis talebiyle dava açtı.



Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Cumhur Ataselim'in Seyrantepe'de, Kağıthane Belediyesi'nden izin alarak inşaat yapmaya başladığı belirtildi. İddianamede, yapılan harfiyat çalışmalarının gece saatlerinde devam etmesi nedeniyle aynı yerde iş merkezi bulunan İbrahim Tatlıses'in, TV programlarını ve gelen sanatçıların rahatsız olduğu gerekçesiyle Kağıthane Belediyesi'ne şikayet dilekçesi verdiği kaydedildi.



Çalışmalardan rahatsız olan İbrahim Tatlıses'in olay tarihinde inşaat alanına geldiği belirtilen iddianamede, "çalışmaları durdurun, makinalar çalışmayacak" diyerek inşaat çalışmasını durdurduğu dile getirildi. Aynı gün içerisinde çalışmaların gece devam etmesi üzerine yanında korumaları ile birlikte tekrar inşaat alanına gelen şüpheli İbrahim Tatlıses'in inşaat çalışmalarından sorumlu olan Çağlar Karamanlı oğlu ile konuştuğu kaydedildi.



'Sizi değnek manyağı yaparım'



İbrahim Tatlıses'in bulunamayan silahını eline alarak, "Siz beni ne zannediyorsunuz lan, ben size çalışmayacaksınız demedim mi? Sizi değnek manyağı yaparım" dediği ve Çağlar Karamanlı'ya yumruk attığı ifade edilen iddianamede, diğer şüpheli Halil Polat'ın da müşteki Çağlar Karamanlı'ya saldırarak hayati tehlike olmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaraladığı öne sürüldü.



Yumrukla darp edip, yaraladı



Şüpheli İbrahim Tatlıses'in şikayetçi Cumhur Ataselim'in inşaat çalışmasını cebir ve tehditle engellediği, şikayetçi Çağlar Karamanlı'ya küfürlü sözlerle hakarette bulunduğu ve yumruk atarak yaraladığı belirtilen iddianamede, diğer şüpheli Halil Polat'ın ise Çağlar Karamanlı'yı yumrukla darp edip yaraladığı ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade edildi. Açılan davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

