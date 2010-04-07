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Tatlıses vedaya hazırlanıyor

Ünlü türkücünün hayranlarına üzücü haber! İmparator, müziği bırakıyor.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - Ünlü türkücünün hayranlarına üzücü haber! İmparator, müziği bırakıyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 4 bin kişiye konser veren İbrahim Tatlıses, 5 yıl sonra müziği bırakacağını açıkladı.

Kırk yıldır müzik içerisinde olduğunu aktaran Tatlıses, her şeyin bir sonu olduğunu ve sahnelere veda etme zamanının yaklaştığını söyledi: "40 yıldır sahnedeyim; 5 yıl daha yeter artık."

Tatlıses, en büyük hayalinin ise bu 5 yıl zarfında en az iki kere daha Özbekistan'a gelmek olduğunu aktardı. Tatlıses, konser sonrasında gözyaşlarına hakim olamayarak, hüngür hüngür ağladı.


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