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Yaşam

Tatlıses Türkiye'ye döndü!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi amacıyla Almanya'ya giden sanatçı İbrahim Tatlıses, Türkiye'ye döndü.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi amacıyla Almanya'ya giden sanatçı İbrahim Tatlıses, Türkiye'ye döndü.

Tatlıses'i Türkiye'ye getiren ''TC İbo'' adlı özel uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Havalanında oğulları İdo ve Ahmet Tatlı tarafından karşılanan İbrahim Tatlıses, uçaktan ambulansa alındı. Tatlıses, ambulansla, tedavisinin süreceği Maltepe'deki Daruşşafaka Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Bu arada, ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda gazeteci de Tatlıses'in Türkiye'ye dönüşünü izledi.

İbrahim Tatlıses, 14 Mart'ta, Şişli'deki Nurol Plaza'da bulunan stüdyoda çekilen İbo Show programından çıkışı sırasında uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanmıştı.

Tatlıses, bir süre Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra, 6 Nisan'da, Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kliniğine gitmişti.


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