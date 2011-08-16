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Tatlıses şikâyetçi oldu

İbrahim Tatlıses ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili ilk ifadesini verdi, saldırganlardan şikâyetçi oldu...

16 Ağustos 2011 03:00



T24 - Silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan türkücü İbrahim Tatlıses, ilk resmi ifadesini verdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine ifade veren Tatlıses, saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu.



Maltepe’deki rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren Tatlıses dün ifade verdi. Saat 11.00 sıralarında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sivil polisler hastaneye geldi. Polisler Tatlıses’in saldırıdan ancak 5 ay sonra ilk ifadesine başvurabildi. İçeride yaklaşık 3 saat kalan polis ekipleri daha sonra hastaneden ayrıldı.


İbrahim Tatlıses’in ifadesinin savcı tarafından alınması bekleniyordu ancak Tatlıses’in ifadesini, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldı. Polisin ayrılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Tatlıses’in avukatı Ahmet Küçük “Polis arkadaşlar geldiler. İbrahim Bey ifade verdi. İbrahim Bey sağlıklı neşesi yerindeydi” dedi.

Sol kolunda ilerleme kaydediyor’


Avukat Ahmet Küçük “Adalet yerini bulacaktır. Davasının açılmasını bekliyoruz. İbrahim Bey olay öncesi hakkında ve olay anı hakkında anlatımlarda bulundu. Soruşturma gizli yürütüldüğü için çok detay vermeyeceğim ifade konusunda. Yakında Savcı bey iddianamesini hazırlayacak ve dava açılacak adalet yerini bulacaktır diye düşünüyoruz. İbrahim Bey şikayetçi oldu, saldırıya katılan herkesten şikâyetçi oldu. Sağlık durumu gayet iyi, kendisi bomba gibi, güzel bir şekilde tedavisi ilerliyor. Sol kolunda yavaş yavaş ilerleme kaydediyor” diye konuştu.

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