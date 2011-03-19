Tatlıses saldırısında 12. mermi mucizesi

T24 - İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan kalaşnikofun 12. mermide tutukluluk yaptığı ve geri kalan 19 merminin bu nedenle ateşlenemediği ortaya çıktı.

Tatlıses’e saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka tüfek, Ömerli Barajı yakınındaki gölette bulundu.

İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan kalaşnikofla ilgili ortaya çıkan ilginç detay herkesi hayrete düşürdü. Habertürk gazetesi bu şaşırtıcı gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.

Yapılan incelemede tüfeğin saldırı anında 12. mermide tutukluk yaptığı, böylece ünlü türkücünün ve yanındakilerin kurtulduğu anlaşıldı. 11 el ateş açan saldırganların bu nedenle geri kalan 19 mermiyi ateşleyemediği ortaya çıktı.



GPRS haritası

İstanbul Polisi, zanlıların kullandığı kiralık otomobilin uydu kayıtlarını mercek altına aldı. GPRS kayıtlarından saldırganların olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, Ömerli Barajı Gölü’nün yanında bulunan eski taş ocaklarının oluşturduğu 1.5 metre derinliğindeki balçık dolu göletin yanında 3 dakika bekledikleri tespit edildi.

Polis, hemen gölet etrafında inceleme başlattı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nin dalgıç polisleri, perşembe günü saat 12.30’da gölette, silahı buldu. İlk incelemede, saldırganların silahı parçalamaya çalıştıkları, ama başaramadıkları anlaşıldı.



