Tatlıses: İsrail'de sevildiğimi biliyorum, savaşa yuh

İbrahim Tatlıses, İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına tepkisi Twitter'dan dile getirdi.

Tatlıses Twitter hesabından şunları yazdı:

"İsrail'de çok sevildiğimi biliyorum ama sevinemiyorum İsrail halkının bununla Alakası yoktur ve sevindiklerine asla inamıyorum..! Savaşa yuh"

"3 veya 4 konser verdim İsrail halkını azda olsa tanıyorum, eğlenceyi severler savaşmayı değil. Bu bir diş geçirmedir, Rusya'ya çatsalarya!.."

"Eyy dünya insanları sizlere kahrederek sesleniyorum bu ne vahşettir meten yahu? İnsanlık paranparça, kol bacak gövdeler kan kan kan"

Tatlıses'in attığı o tweetler: