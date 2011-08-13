Tatlıses ifade verecek

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Zaman gazetesinin haberine göre, Maslak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan Tatlıses'in tedavisi devam ederken soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş, Tatlıses'in ifadesini alacak. Savcı Akkaş, 15 Ağustos Pazartesi günü Tatlıses'in tedavi gördüğü Maltepe'deki Darüşşafaka Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ne gidecek.Savcı, Tatlıses'i müşteki olarak dinleyecek ve şikâyetçi olup olmadığını soracak. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada Abdullah Uçmak ile saldırının PKK bağlantısını sağladığı iddia edilen avukat Ruhşen Mahmutoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanmıştı