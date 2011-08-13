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Tatlıses ifade verecek

Silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisi süren İbrahim Tatlıses, müşteki sıfatıyla pazartesi ifade verecek.

13 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Silahlı saldırı sonucu yaralanan ve halen tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses, müşteki sıfatıyla pazartesi günü ifade verecek. 





Zaman gazetesinin haberine göre, Maslak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan Tatlıses'in tedavisi devam ederken soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş, Tatlıses'in ifadesini alacak. Savcı Akkaş, 15 Ağustos Pazartesi günü Tatlıses'in tedavi gördüğü Maltepe'deki Darüşşafaka Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ne gidecek.


Savcı, Tatlıses'i müşteki olarak dinleyecek ve şikâyetçi olup olmadığını soracak. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada Abdullah Uçmak ile saldırının PKK bağlantısını sağladığı iddia edilen avukat Ruhşen Mahmutoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanmıştı

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