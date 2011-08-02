Tatlıses felçli omzunu oynatabildi

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan ve 142 gündür tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'in, sol omzunu oynatmaya başladığı, bunun, felçli olan sol kolunun tekrar eski haline dönebilmesi açısından iyi bir işaret olduğu bildirildi.





Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 62 gündür tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.





Tatlıses'in, gördüğü fizik tedavi sonucunda sol omzunu oynatmaya başladığı öğrenildi. Omzunu oynatabilmesinin de felçli olan sol kolunun tekrar eski haline dönebilmesi açısından iyi bir işaret olduğu bildirildi.





Doktorlarını da şaşırtan ve çok heyecanlandıran bu gelişme sonucunda, Tatlıses'in çok sevindiği ve bayram havası yaşadığı kaydedildi. İbrahim Tatlıses'in iyileşme sürecinin normal hastalara göre daha hızlı ilerlediği belirtildi.





