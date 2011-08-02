T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tatlıses felçli omzunu oynatabildi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan ve 142 gündür tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'in, sol omzunu oynatmaya başladı.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan ve 142 gündür tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'in, sol omzunu oynatmaya başladığı, bunun, felçli olan sol kolunun tekrar eski haline dönebilmesi açısından iyi bir işaret olduğu bildirildi.


Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 62 gündür tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.


Tatlıses'in, gördüğü fizik tedavi sonucunda sol omzunu oynatmaya başladığı öğrenildi. Omzunu oynatabilmesinin de felçli olan sol kolunun tekrar eski haline dönebilmesi açısından iyi bir işaret olduğu bildirildi.


Doktorlarını da şaşırtan ve çok heyecanlandıran bu gelişme sonucunda, Tatlıses'in çok sevindiği ve bayram havası yaşadığı kaydedildi. İbrahim Tatlıses'in iyileşme sürecinin normal hastalara göre daha hızlı ilerlediği belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24