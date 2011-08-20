-Tatlıses desteksiz yürüyor İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, ''Tatlıses, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebilmekte, günlük işlerinin önemli bir kısmını kendi yapabilmektedir. Sol kolla ilgili hareket kaybı da her geçen gün iyiye doğru gitmektedir'' dedi. Prof. Dr. Kalyon, Maltepe'deki Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi süren Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sanatçının 14 Mart'ta silahlı saldırıya uğradığını ve yapılan ilk tedavilerden sonra Almanya'daki Murnau Kliniğinde tedavi gördüğünü hatırlattı. Tatlıses'in Almanya'daki tedavisinin ardından 2 Haziran'da merkezlerine getirildiğini ve tedavinin burada sürdürüldüğünü kaydeden Kalyon, ilk muayene ve değerlendirmelerde sol kol ve sol bacakta önemli hareket kayıpları tespit edilen Tatlıses'e kapsamlı bir rehabilitasyon programı uygulandığını ve bu program içinde tedavi egzersizlerinin yanı sıra Robotik Yürüme Eğitimi (Lokomat), hidroterapi ve ergoterapi yöntemlerinin bir anda uygulandığını ifade etti. Kalyon, Tatlıses'in bu tedavilere çok iyi uyum sağladığını ve çalışmalara tam olarak katıldığını kaydederek, şunları söyledi: ''Merkezimizdeki tedaviler sonucunda sanatçımızın sağlık durumunda çok belirgin iyileşmeler sağlanmıştır. Sayın Tatlıses, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebilmekte, günlük işlerinin önemli bir kısmını kendi yapabilmektedir. Sol kolla ilgili hareket kaybı da her geçen gün iyiye doğru gitmektedir. Konuşmasında, şarkı söylemesinde hiçbir sorun yoktur. Bunu hayranlarına sevinerek bir müjde olarak veriyoruz. Müzik çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçımızla ilgili bu gelişmeler tüm beklentilerin üzerinde seyretmiş olup bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi beklenmektedir. Tatlıses için bugüne kadar olan tedaviler planlandığı gibi yürütülmüş ve yine daha önce planlandığı gibi sıra kafatasındaki kemik hasarının onarımına gelmiştir.'' Tatlıses'in bu tedavisi amacıyla Almanya'ya gitmeyi tercih ettiği için daha önceki tedavisinin yapıldığı Murnau Kliniğine gitmek üzere merkezden taburcu edileceğini dile getiren Kalyon, ''Burada yapılacak olan ameliyatına müteakip rehabilitasyona devam etmesi öngörülmekte olup, bu süreç içinde daha çok el rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır'' dedi. -SORULAR- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon, ''İbrahim Tatlıses, Almanya'ya ne zaman gönderilecek?'' sorusuna ''Tatlıses, ameliyat olmak için Pazartesi günü kendi özel uçağı ile Almanya'ya gidecek'' karşılığını verdi. Kalyon, ''Ameliyattan sonra hemen ayağa kalkabilecek mi?'' sorusu üzerine de şunları kaydetti: ''Sanatçımız, şu anda zaten ayakta. Bu yapılacak ameliyat da sadece kemik onarımı. Bu da büyük bir ameliyat değil. Yaklaşık bir saatlik bir ameliyat. Ondan sonra hemen ertesi gün ayağa kalkmasında hiçbir sakınca yok zaten. Ancak bir süre orada ameliyat sonrası tedavilere devam etmeyi arzu ediyorlar. Ondan sonra da biz burada kaldığımız yerden bize düşeni yapmaya devam edeceğiz.'' ''Tatlıses merkezde müzik çalışmalarına nerede devam ediyor?'' diye sorulan Kalyon, Tatlıses'e merkezde bir süit daire tahsis edildiğini belirterek, bu daire içerisinde arkadaşları ile beraber kendi belirlediği metodoloji üzerinden müzik çalışmalarını yaptığını söyledi. Kalyon, bir gazetecinin ''Tatlıses ile merkezde diyaloğunuz nasıl?'' şeklindeki sorusuna da ''İbrahim bey son derece iyi, akıllı, mütevazi bir bey. Rehabilitasyonda iletişim çok önemli. İnsanın kendi dilinden derdini ifade etmesi ve söylenenleri anlaması çok önemli. Biz de burada çok güzel bir diyalog kurduk'' karşılığını verdi. Tatlıses'in merkezdeki diğer hastalarla diyaloğu da sorulan Kalyon, İbrahim Tatlıses'in rahat etmesi için diğer hastalardan ayrı bir tedavi uyguladıklarını kaydetti.