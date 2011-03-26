Tatlıses Başbakan'ın emriyle AKP'den aday adayı

T24- Gün içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen sanatçı İbrahim Tatlıses, AKP'den aday adayı olacak

Tatlıses'in amcasının oğlu Abdullah Tatlı, evrakları teslim etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın hastaneye yaptığı ziyaret sırasında verdiği talimat üzerine, Tatlıses'in adaylık başvurusu için gerekli tüm evrakı getirdiğini söyledi. Tatlı, Başbakanlık Ofisinden de arandıklarını dile getirerek, Tatlıses'in milletvekilliği aday adaylığı için evrakların önceden hazırlandığını dile getirdi. Tatlı, ''O saldırı olayı olmasaydı, ertesi gün yani pazartesi günü kendisi AK Parti İl Başkanlığına gidip müracaatını yapacaktı. Bu olay olunca kaldı tabii. Şimdi de Başbakanımızın emriyle geldik'' diye konuştu.

Abdullah Tatlı, İbrahim Tatlıses'in İstanbul 3. bölgeden aday olmayı istediğini, ancak takdirin Başbakan Erdoğan'da olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından Tatlı, İbrahim Tatlıses'in evraklarını teslim etmek üzere görevlilerce çalışma ofisine alındı.