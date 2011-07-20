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Yaşam

TATLISES, AMELİYAT İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 19:48

-TATLISES, AMELİYAT İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon, sanatçı İbrahim Tatlıses'in ameliyat için Almanya'ya gideceğini, ama kesin bir tarihin belli olmadığını belirterek, ''Şu an tedavisi devam ettiği için Almanya'ya gitmesi gündemimizde yok. Ama Ameliyat gerektiği zaman gidecek. Önümüzdeki ay olabilir'' dedi. Kalyon, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve Almanya'da gördüğü tedavinin ardından Türkiye'ye dönerek, Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine devam edilen İbrahim Tatlıses'in durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tatlıses'in merkezdeki tedavisinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Tatlıses'in merkezdeki tedaviye olumlu cevap verdiğini ve geldiği günden bu yana olumlu gelişmelerin olduğunu belirten Kalyon, ''Sanatçı Tatlıses ameliyat için Almanya'ya gidecek, ama kesin bir tarih belli değil. Şu an tedavisi devam ettiği için Almanya'ya gitmesi gündemimizde yok. Ama ameliyat gerektiği zaman gidecek. Önümüzdeki ay olabilir'' dedi. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in karın boşluğunda tutulan kafatası kemiklerinin, tekrar yerine yerleştirilmesi için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

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